Salernitana, Nicola: "Accettiamo il risultato, condizioni di Dia da valutare"

SALERNO - All'Arechi la Salernitana stecca nell'anticipo della settima giornata di Serie A contro il Lecce di Baroni. Al termine del match il tecnico dei granata, Davide Nicola, è intervenuto ai microfoni di Dazn. Queste le sue parole: "Non siamo stati brillanti come al solito, abbiamo subito rete su ripartenze. Nel secondo tempo abbiamo fatto girare la palla con più velocità. I ragazzi hanno dato tutto, dispiace perchè siamo stati capaci di riprendere la partita. Peccato perchè negli episodi determinanti sono stati bravi gli altri o magari poco abili noi. Il risultato va accettato, dobbiamo lavorare sicuramente. La sosta, in questo caso, cade a pennello. Siamo fiduciosi perchè chi entra sta mettendo minutaggio e ci aspettiamo una crescita importante da parte di tutti. Bilancio fin qui? Le prime sette partite hanno detto che la squadra vuole giocare a calcio, ha voglia di costruire gioco e di arrivare al risultato attraverso il gioco. I risultati sono arrivati, non pensiamo sicuramente di poter esere perfetti in tutte le cose. Tutto è migliorabile, la sosta ci permette di integrare i giocatori e di recuperare chi è rimasto fin qui ai box, vedi Bohinen e Radovanocic. Possiamo cosi contare sull'impiego di altri giocatori". Sulle condizioni di Dia e Bonazzoli: "Dia è uscito per una forte contusione, mentre Bonazzoli per un colpo da dietro. In questi gironi valuteremo gli eventuali acciacchi".