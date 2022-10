Salernitana, al via un ciclo terribile

SALERNO - Il presente, con la gara di domani a Reggio Emilia col Sassuolo, e il futuro, con lo stadio Arechi che sarà rimesso a nuovo ed il centro sportivo da realizzare. Giornata intensa per la Salernitana: Nicola in mattinata ha lavorato con i suoi per preparare il match contro la squadra di Dionisi, mentre l’amministratore delegato Milan ha preso parte nel pomeriggio ad un incontro a Palazzo di Città col sindaco Napoli ed il dirigente Marotta, incaricato dal primo cittadino di seguire la questione Arechi e centro sportivo. Prima dell’incontro, però, il presidente della Giunta Regionale della Campania, De Luca, sui social aveva annunciato "ulteriori finanziamenti per gli impianti sportivi delle squadre impegnate in A". Per l’Arechi "arriveremo sui 35 milioni di euro, ma dobbiamo correre perché col passare dei mesi aumentano anche i prezzi delle materie prime". Sono fondi residui di quelli destinati alle ultime Universiadi. E si stringono i tempi per arrivare alla gara per la progettazione del nuovo Arechi, che sarà interamente coperto e avrà standard internazionali. Intanto, proseguono i lavori più urgenti per un importo di 1 milione e 300 mila euro, sempre con fondi regionali: più tornelli, nuovi lettori ottici, nuovo sistema di videosorveglianza. Per quanto riguarda la Curva Nord, Comune e Salernitana presenteranno presto alla Commissione di Vigilanza un progetto per la valutazione di competenza.