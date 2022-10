La Salernitana tenta il colpo al Mapei contro il Sassuolo. E dirige Maria Sole

SALERNO - «Sono soddisfatto di quello che abbiamo fatto fin qui, ma voglio di più». Messaggio chiaro quello di Nicola alla vigilia della gara col Sassuolo dopo la brutta prestazione interna col Lecce. «Mi sarebbe piaciuto ottenere di più anche dall’ultima partita, ma dobbiamo avere l’ambizione di fare punti dovunque e contro chiunque. Ora arriva un tour de force importante, con cinque trasferte in otto gare, e dobbiamo sfruttarlo: ogni partita sarà uno scontro diretto, indipendentemente dall’avversario. Alla fine del girone d’andata tireremo le somme». Inutile stuzzicare Nicola sull’obiettivo di stare sulla sinistra della classifica subito dopo le grandi, più volte manifestato dal presidente Iervolino, che oggi sarà al Mapei Stadium. «Non posso dire – commenta l’allenatore granata - cosa saremo e dove arriveremo, ma sappiamo che l’ambizione dovrà essere sempre elevata. Non perdo tempo a fissare obiettivi di classifica».

Maria Sole Sassuolo e Salernitana saranno testimoni di una giornata importante per il calcio italiano. A dirigere il match di Reggio Emilia sarà Maria Sole Caputi Ferrieri, 32enne livornese e prima donna ad arbitrare una partita in A. La Salernitana le regalerà una maglia personalizzata. «Sono felicissimo che la partita col Sassuolo sia diretta da una donna. Mi auguro – dice a radio Crc il presidente Iervolino - che sia soltanto l'inizio». E Nicola: «Non faccio distinzione di genere nei ruoli. Per me in campo c’è un arbitro e basta». Nicola: "Voglio di più, siamo ambiziosi"