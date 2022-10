Salernitana, allenamento specifico per Bohinen e Fazio

SALERNO - Allenamento mattutino per la Salernitana che al C.S. “Mary Rosy” si prepara in vista del prossimo appuntamento di campionato, contro il Verona, Gli uomini di Davide Nicola hanno aperto la seduta con una fase di attivazione fisica seguita da un lavoro di forza e un lavoro tattico situazionale. L’allenamento si è concluso con una partita. Relativamente ai singoli, Bohinen e Fazio hanno svolto lavoro atletico specifico. Per domani è in programma una nuova seduta mattutina: appuntamento alle 10.30.