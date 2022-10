SALERNO - Mirino sul Verona, prossimo avversario in campionato. La Salernitana in mattinata gli ordini di mister Nicola e il suo staff, ha svolto una seduta d'allenamento intensa, caratterizzata da esercizi di tecnica dinamica seguiti da un lavoro tattico e da partite a tema. Bohinen, Dia (trauma contusivo all’anca) e Fazio hanno svolto lavoro atletico specifico. Domani è in programma un altro allenamento mattutino.