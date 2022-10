Salernitana, Nicola ritrova Fazio. Dia in ballottaggio con Bonazzoli

SALERNO - Nicola tira un bel sospiro di sollievo e per il Verona ritrova Dia e Fazio. Per il difensore argentino, restano ancora dei dubbi, visto che ha lavorato a parte per due settimane a causa della distorsione alla caviglia sinistra: le riserve saranno sciolte soltanto domani nella rifinitura. Nel frattempo, il pacchetto arretrato dovrebbe essere lo stesso visto all'opera con il Sassuolo e in attacco, Dia, resta in ballottaggio con Bonazzoli. L'altro lungodegente Bohinen continua a lavorare a parte e presumibilmente sarà a disposizione per la trasferta di San Siro contro l'Inter. Nel frattempo, Ribery è sempre più vicino al passo d'addio. A 39 anni l'attaccante francese è intenzionato ad appendere gli scarpini al chiodo con l'ipotesi di rescindere il contratto che lo lega alla Salernitana fino a giugno per poi siglarne un altro, diventando collaboratore tecnico di Davide Nicola, anche se al momento, non ci sarebbe nulla di definitivo. Infine, la società granata, fa sapere che la prevendita per la gara interna contro il Verona registra il dato di 13.800 tagliandi staccati di cui 207 ospiti. Il totale include anche il rateo abbonati.