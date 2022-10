Salernitana, Nicola: "Ribery nello staff? Può ricoprire qualsiasi ruolo. Pirola? Bene"

SALERNO - Torna alla vittoria la Salernitana, soprattutto dopo la cocente sconfitta di sette giorni fa sul campo del Sassuolo. I granata all'Arechi superano il Verona per 2-1, queste le parole dell'allenatore Davide Nicola ai microfoni di Dazn. "Positività per noi, si era creata agitazione post Sassuolo. Ci aveva fatto arrabbiare la prestazione, non li avevamo rappresentati. Non eravamo contenti di quella partita lì. Siamo stati abili a fornire un messaggio diverso, vogliamo fare punti e vincere partite, conquistare il nostro obiettivo al massimo. In Serie A è più facile perdere, le qualità sono elevate. Oggi partita dura, ci ha dato la possibilità di iniziare una strategia un po' diversa. Il Verona fa meno possesso in campionato, ha interpreti importanti nel gioco aereo. Gli abbiamo tolto quella giocata, tenendo le linee strette nei reparti, cercando di cambiare strategia. Questa però va ancora affinata, non dobbiamo perdere aggressività. Ci lavoreremo. Abbiamo avuto anche vicissitudini iniziali, perso Lovato e Maggiore, perdendo anche uno slot di cambi. Devo dire che Pirola mi ha reso contento, si è fatto trovare pronto. Ed è gratificante. Bene le punte, abbiamo la fortuna di avere ottimi giocatori. Se questo è lo spirito, è la vera forza nostra. Gli attaccanti? Sono bravi loro, consapevoli della loro forza. Il numero di partite disputate fin qui è simile, Dia non aveva mai saltato partite, aveva giocato bene in nazionale, con qualche problemino in settimana. E' intelligente, può essere letale. Piatek ha bisogno di giocare di più, è arrivato all'ultimo. Prende forza, forma. L'attacco dello spazio è fondamentale, capiamo come servirlo. Bonazzoli lo conosciamo, è forse il più abile in rifinitura. Ribery nello staff? Gliel'abbiamo chiesto, ha uno status così elevato che può fare ogni ruolo nella Salernitana. Sarà il presidente a decidere, ho chiesto se potesse essere disponibile a sperimentare quel che vuole fare. Tra me e il presidente, di sicuro ascolteremo quanto vuole dire lui".