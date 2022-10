Salernitana, Nicola si affida a Sepe e a Candreva per l’Inter

SALERNO - Sepe proverà a neutralizzare le offensive interiste, come gli è già accaduto in carriera, Candreva, da ex di turno , cercherà di mettere lo sgambetto alla squadra di Simone Inzaghi e raggiungerà con la presenza numero 443 in A il leggendario Boniperti al 39° posto della classifica di tutti i tempi.

La nona di Sepe

Nell’estate 2021 l’Inter lo aveva messo nel mirino come secondo di Handanovic, poi la permanenza di Radu bloccò il trasferimento in nerazzurro. Domenica Gigi Sepe cercherà innanzitutto di riscattare, con tutta la squadra, il 5-0 subito lo scorso anno al Meazza e poi di farsi perdonare qualche errore nelle ultime partite (l’uscita avventata sulla ripartenza di Ceesay contro il Lecce e la mancata uscita sulla rete di Depaoli contro il Verona). Il portiere granata è quarto per numero di parate effettuate (31) dopo nove giornate, alla pari di Falcone. Ha già incontrato l’Inter otto volte in carriera, con una vittoria e due pareggi a San Siro. Nel 2015 con l’Empoli inchiodò sullo 0-0 l’Empoli di Mancini al Castellani. Tre anni dopo, il 15 settembre 2018, col Parma espugnò il Meazza (gol decisivo di Dimarco) e tra i pali fu tra i protagonisti del successo dei ducali con otto parate (dall’altra parte c’era Candreva). Nella gara di ritorno fu, invece, l’Inter ad imporsi al Tardini con analogo risultato (gol di Lautaro Martinez). La stagione successiva, 2-2 al Meazza contro l’Inter di Conte (per i nerazzurri segnarono Candreva e Lukaku) e sconfitta al Tardini (1-2). Ancora un 2-2 il 30 ottobre 2020 al Meazza, sempre col Parma (pareggio interista al 92’ di Perisic) e nuova sconfitta in casa (1-2). Infine, il 5-0 subito lo scorso anno con la maglia della Salernitana. Classe 1991, originario di Torre del Greco, Sepe proverà a fermare ancora l’Inter, potendo stavolta avere dalla sua parte anche Antonio Candreva.

Candreva novità tattica

Antonio Candreva con l’Inter ha giocato otto anni (151 presenze, 18 gol e 31 assist con la maglia nerazzurra) e da ex vorrà togliersi qualche sfizio. Nicola, che ha problemi a centrocampo per la squalifica di Radovanovic, l’infortunio di Maggiore e le non perfette condizioni di Bohinen, potrebbe pensare anche ad un impiego del trentacinquenne calciatore romano come mezzala. In questo caso la linea mediana sarebbe completata da Vilhena e Lassana Coulibaly, con Mazzocchi e Bradaric esterni. In alternativa la soluzione del doppio mediano (Coulibaly e Vilhena) con Candreva sottopunta dietro i due attaccanti oppure accanto a Dia e dietro a Piatek.