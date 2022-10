Salernitana, Ribery si ritira dal calcio: c'è l'annuncio ufficiale

SALERNO - Domani, allo stadio Arechi, Franck Ribery saluterà la tifoseria granata prima del calcio d'inizio dell'incontro Salernitana-Spezia. Il francese ha infatti risolto consensualmente il contratto con il club granata che, in un comunicato ufficiale, ha ringraziato Ribery "per la passione e la dedizione al lavoro dimostrata e per l’impegno profuso, per aver indossato con il massimo rispetto la fascia di capitano nella stagione che ha portato alla storica salvezza in Serie A". Non si tratta però di una separazione completa, visto che "Ribery continuerà in altro ruolo a far parte del club granata e che domani saluterà i tifosi allo Stadio “Arechi” prima della gara contro lo Spezia". "Il pallone si ferma. Le emozioni dentro di me, no", è il post di Ribery sul proprio profilo Instagram tramite il quale il fuoriclasse francese annuncia la fine dell'avventura sui campi da calcio: "Grazie a tutti - conclude - per questa grande avventura".