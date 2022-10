Spinta Salernitana, è l'ora di Bonazzoli

SALERNO - La scorsa stagione contro lo Spezia rimase escluso persino dalla lista dei convocati per decisione della società. Stavolta sembra pronto a partire dal primo minuto ed a prendersi una rivincita. Federico Bonazzoli ha segnato un solo gol fin qui in campionato, il secondo nel 4-0 con la Sampdoria dello scorso 28 agosto, e nelle ultime cinque partite ha giocato una sola volta da titolare, contro il Verona quindici giorni fa. Davide Nicola lo sta provando in coppia con Dia, che per ora è il miglior marcatore della squadra. Perché se è vero che la Salernitana deve migliorare in fase difensiva (14 gol subiti nelle ultime 6 partite sono troppi), è altrettanto vero che ha bisogno dei gol del Pistolero. Stavolta innanzitutto di quello scuola Inter, visto che quello polacco (preconvocato per i Mondiali) potrebbe partire dalla panchina. Al Meazza, subentrato proprio a Piatek nell’ultima mezzora, Bonazzoli è apparso tonico e pimpante, anche se la gara era ormai già segnata.