Ribery si commuove e piange all'Arechi: l'addio al calcio è emozionante

Franck Ribery lascia il calcio. Prima del calcio d'inizio di Salernitana-Spezia, valevole per l'11ª giornata di Serie A, il francese, che è da subito entrato a far parte dello staff di Nicola, ha fatto un giro di campo ed è stato salutato dai tifosi granata presenti all'Arechi. Dopo l'abbraccio col presidente Iervolino, Ribery non è riuscito a trattenere le lacrime. Neanche Luigi Sepe è riuscito a contenere l'emozione per il saluto dell'ex Bayern Monaco: "Dice addio uno dei più grandi calciatori degli ultimi vent’anni. Franck Ribery è una leggenda del calcio, dentro e fuori dal campo. Onorati ad averlo come calciatore e in una nuova veste. Ce lo teniamo stretto".