Salernitana, Nicola: "Contenti di avere Ribery con noi, è una leggenda"

SALERNO - Dopo il ko con l'Inter, la Salernitana torna al successo battendo in casa lo Spezia. Al termine del match, ha parlato così il tecnico dei granata, Davide Nicola: "Sono contentissimo quando facciamo punti, per i ragazzi e per il lavoro che stiamo facendo. Oggi era uno scontro diretto contro un avversario sempre ostico. Nei primi 20 minuti abbiamo avuto un baricentro basso per farli uscire e cercare gli spazi per le caratteristiche dei nostri attaccanti che sono partiti dall'inizio. Con la pressione nostra abbiamo costretto lo Spezia al rilancio. Nel secondo tempo avevamo birra, eravamo convinti di fare bene per tutta la ripresa creando diverse occasioni. Siamo felici, ma il campionato non è finito oggi. Sono contento del recupero di Fazio, per non aver preso gol e per averne creati". Sull'addio al calcio di Ribery: "Io credo che oggi non ci sia stata una sola persona che non abbia gioito, sorriso e speso anche qualche lacrima. E' una leggenda del calcio. Già sta lavorando con noi e fa piacere che Salerno abbia visto un giocatore del genere e che abbia deciso di dedicare il suo addio al calcio in un contesto del genere. Cosa può dare al nostro staff? La sua esperienza diretta con i calciatori. Franck deve intraprendere il suo percorso e si dovrà prendere tutto il tempo necessario. Noi siamo contenti di averlo con noi".