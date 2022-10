Salernitana da calibrare: Nicola, è l'ora delle scelte

SALERNO - Bonazzoli, Dia e Piatek in lotta per due maglie. Nicola, fedele al suo 3-5-2, deve scegliere il tandem d’attacco per la gara dell’Olimpico contro la Lazio. Dia in settimana ha avuto qualche fastidio ad un ginocchio, ma niente di serio, Bonazzoli è reduce dall’ottima prestazione con lo Spezia, Piatek deve farsi perdonare i gol mancati nel finale del match con i liguri. La sensazione è che Nicola possa confermare Bonazzoli e Dia. Stamani alle 11 allenamento a porte aperte all'Arechi. I tifosi potranno sistemarsi in Curva Sud, incitando così i propri beniamini a due giorni dalla trasferta all’Olimpico, a cui non parteciperanno per protestare contro l’esiguità del numero dei biglietti disponibili (500). Sono circa 180 i tagliandi del Settore Ospiti fin qui acquistati, ma molti hanno comprato il biglietto e non andranno allo stadio. «Trasmettiamo ai ragazzi la nostra rabbia e facciamo loro capire cosa rappresenta per noi quel cavalluccio che portano sul petto e il colore della casacca che indossano», scrivono gli ultras.