Salernitana, Nicola: "Peccato per il rigore. Spero che Lovato torni presto"

SALERNO - "Oggi i ragazzi hanno dato tutto. Peccato per l'episodio del rigore, ma lo accetto, non mi interessano queste dinamiche, mi interessa la prestazione della mia squadra". Lo ha dichiarato il tecnico della Salernitana, Davide Nicola, dopo il match con la Cremonese: "La Cremonese è una squadra da non sottovalutare, infatti non lo abbiamo fatto. Peccato, stavamo per farcela, ma comunque è stato un passo avanti per i ragazzi. E poi va dato merito agli avversari, ci sono anche loro in campo. Abbiamo fatto una buona partita, ma è difficile ripetersi dopo certe gare. Eppure oggi lo abbiamo fatto, ora pensiamo a una partita per volta. Coulibaly? Sono contento, ha sempre qualche possibilità per andare in gol in ogni partita, dà sempre tutto, siamo soddisfatti. Candreva è uscito nervoso? Era giusto che uscisse, ci sono tre partite in una settimana, ha fatto tutte le gare e bisogna stare attenti nella gestione delle forze. C’era bisogno di maggiore fisicità e freschezza. Sono contento di come sono entrati Bonazzoli e Botheim, ci sono state due-tre ripartenze che abbiamo gestito male. Vilhena ha dato il suo contributo, ha avuto la palla per deciderla nel finale. Bohinen? Continuiamo a dargli minutaggio, è reduce da un infortunio traumatico e a livello psicologico deve essere portato alla sicurezza di stare in campo dove deve calciare e ci sono gli scontri di gioco". Poi, battuta su Lovato: "Non ho avuto modo di informarmi su come sta. Si era anche tagliato i capelli per cercare di invertire la rotta. L’importante è che non sia nulla di serio e torni presto in campo, questa era la seconda partita che giocava, se non li butti dentro non giocano mai. In alcune situazioni è stato poco veloce, ma fa parte del processo di crescita di cui parlo sempre, non l'ho tolto perché voglio dare grande fiducia ai ragazzi, accetto l'errore tecnico, ma stava facendo la sua partita".