Salernitana, Nicola: "Dispiace non portare a casa un punto"

FIRENZE - "Abbiamo affrontato una Fiorentina con un patrimonio tecnico importante, abbiamo dato tutto, loro vengono da un buon momento. La prima frazione, a livello di intensità, non è stato come volevamo farlo: invece nella ripresa abbiamo fatto una buona gara, riprendendola. Dispiace non prendere un punto che, per le energie spese, sarebbe stato importante". Lo ha dichiarato Davide Nicola, allenatore della Salernitana, dopo la gara con la Fiorentina: "Defezioni in difesa? Noi abbiamo bisogno di altri giocatori che possano partecipare al progetto durante l'anno. Facendo partite in certi campio i giovani che hanno giocato come Pirola acquisiranno esperienza; nel complesso sono comunque soddisfatto del rendimento. Bisogna tenere conto del valore tecnico della Fiorentina, in casa soprattutto gioca con più veemenza. Se avessimo fatto entrambi i tempi come il secondo, li avremmo messi in difficoltà. Adiamo avanti, abbiamo bisogno di recuperare giocatori importanti come Bohinen e altri stanno giocando molto. Ora c'è una partita importantissima, nella sosta lavoreremo e cercheremo di recuperare giocatori". In conferenza stampa Nicola ha parlato anche di Dia "Non ne abbiamo mai fatto a meno e Dia è al terzo gol da subentrante: è sempre stato presente, difficile farlo sempre partire dall'inizio. Se non facciamo un po' di turnover è dura, c'è bisogno di più effettivi possibili. In difesa ad esempio non abbiamo più alternative..", ha concluso Nicola. ha concluso Nicola.