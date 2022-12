Fazio: “Mi diverto e la Salernitana cresce con me”

SALERNO - Ci raggiunge all'appuntamento in monopattino. Il tempo dell'intervista, poi di corsa dal pediatra. È stato l’anno della rinascita per Federico Fazio. Un anno «illusionante», come lui lo definisce. Emozionante, anzi qualcosa in più. Alla Roma era ormai un separato in casa. Lo chiamò Walter Sabatini, proponendogli di venire a Salerno per una mission quasi impossibile: salvare la Salernitana. Un avvio difficile in maglia granata, caratterizzato dalla voglia di ritrovare in fretta la condizione migliore ma anche dall’inevitabile ruggine. L’esordio con lo Spezia all’Arechi (con Colantuono in panchina), poi l’arrivo di Nicola, il pareggio col Milan, fino a quel contatto con Belotti, punito da Piccinini con un rigore molto contestato, che causò la sconfitta interna col Torino. Sabatini lo difese a spada tratta: «Chiederò scusa a Federico per non aver spiegato bene, a quei signori che oggi lo bastonano con giudizi e voti al limite del dileggio, cosa ha fatto e a che cosa ha rinunciato per venire a prendersi questo rischio a Salerno». Fazio, per squalifica, saltò la gara con la Roma, poi è stato uno degli artefici della incredibile rimonta salvezza, firmando a Genova contro la Sampdoria un gol molto importante. A quasi 36 anni (li compirà il 17 marzo) il Comandante è oggi un punto fermo della difesa di Nicola. Fin qui nove presenze, tutte da titolare, ed uno splendido gol contro la Lazio all’Olimpico. Senza di lui, complice un infortunio, le pesanti sconfitte esterne con Sassuolo (5-0) e Monza (3-0). Ma mercoledì contro il Milan il difensore argentino sarà al suo posto. Per riprendersi la Salernitana, per guidarla verso una nuova salvezza.