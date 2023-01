Salernitana, Nicola promuove Nicolussi Caviglia. E sul tridente offensivo...

SALERNO - La Salernitana pareggia 1-1 all'Arechi con il Torino di Juric. L'allenatore dei campani, Davide Nicola, ha analizzato la gara ai microfoni di Sky Sport: "Nel primo tempo non abbiamo fatto bene per diversi motivi, ho visto una pressione poco individuale e di squadra. Nella ripresa abbiamo cambiato sistema di gioco, abbiamo aumentato la pressione e ho visto una buona gara". Sulla soluzione del tridente dall'inizio Nicola è chiaro: "Stiamo lavorando anche su altri sistemi di gioco, perché se l’aiuto del tridente è questo può essere una soluzione importante. E lo si può vedere dall'inizio, lo abbiamo provato nelle amichevoli. A me son piaciuti, così come la scorsa settimana. Hanno le qualità e le caratteristiche per poter coesistere". Il tecnico della Salernitana promuove a pieni voti il nuovo arrivato, Nicolussi Caviglia: "Sono contento per Nicolussi, si vede che ha un percorso alle spalle e ha dimostrato di essere un acquisto importante".