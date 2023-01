Nicola dopo la disfatta: "Salernitana senza ignoranza"

BERGAMO - L'uragano Atalanta si è abbattuto sulla Salernitana. La Dea ha strapazzato 8-2 i granata di Davide Nicola che è intervenuto così nel post-gara: "Abbiamo sbagliato totalmente atteggiamento. Non siamo stati squadra in campo. Non mi interessa il vantaggio dalla terzultima, mi spiace profondamente per i tifosi perché possiamo fare molto meglio. Dobbiamo metterci la faccia per non aver fatto una prestazione adeguata. Bisogna parlare poco e lavorare parecchio". "Se mi sento in discussione? Non perdo tempo a concentrarmi su questo - sottolinea Nicola -. Fin quando sarò l’allenatore della Salernitana farò il massimo per questo club. Fa parte del nostro lavoro essere in discussione. Se ho sentito la società? Non ho tempo, io lavoro e lo faccio con grande entusiasmo". Sul mercato: "Parlare di mercato dopo stasera non mi interessa. Sono sicuro che la mia società sa come intervenire nel caso. Ho fiducia in loro e penso che loro l’abbiano in me. Stasera non abbiamo messo l’ignoranza calcistica adeguata e contro queste squadre poi paghi. Davanti ai nostri tifosi starei zitto, ascoltando e accettando le critiche", conclude l'allenatore della Salernitana.