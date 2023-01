Sorpresa Salernitana: contattato anche Benitez per la panchina

La Salernitana prova un colpo a effetto e sta cercando di portare in panchina, all’Arechi, Rafa Benitez: l’allenatore spagnolo, 62 anni, uno dei più vincenti del calcio è stato contattato in mattinata per capire quanto potesse interessargli una nuova esperienza in Italia, dopo quelle con Inter e Napoli. La situazione è complicata, praticamente impossibile, perché Benitez è già stato avvicinato nei giorni scorsi dai dirigenti del West Ham, che aspettano però l’esito delle prossime gare per decidere il destino di David Moyes.