Incredibile Salernitana, Nicola torna sulla panchina: "Ecco la verità"

Il ripensamento

Dopo aver contattato diversi tecnici, tra cui l’ex allenatore del Cagliari Leonardo Semplici, il club è tornato repentinamente sui propri passi richiamando Davide Nicola. Lo stesso tecnico ha raccontato con un post le ultime ore. "Nella giornata di ieri ho ricevuto una telefonata dal presidente Iervolino che con i suoi modi, sempre amabili e gentili, mi ha spiegato le ragioni della sua decisione - scrive Nicola sui suoi profili social - il club doveva segnare la discontinuità dopo la bruttissima partita a Bergamo contro l'Atalanta. Ho fatto subito mea culpa, assumendomi tutte le responsabilità di una prestazione non adeguata. Ho chiesto con tutte le mie forze al presidente di rivedere il provvedimento di esonero, sapendo di toccare le corde di un animo umano che ha profonda sensibilità per capire e vuole fortemente costruire un calcio diverso. Perchè amo Salerno e credo ciecamente in questo progetto. Ora ripartiamo tutti insieme: ci aspettano settimane di lavoro durissimo per il raggiungimento dei nostri obiettivi”.