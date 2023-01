Salernitana, Nicola: "Contro il Napoli abbiamo dato tutto"

SALERNO - Prima l'esonero, poi il ritorno in panchina, infine la sfida contro il Napoli capolista. Per Davide Nicola non è stata una settimana facile. Il tecnico granata, dopo la sconfitta nel derby (arrivata grazie alle reti di Di Lorenzo e Osimhen), si dichiara soddisfatto della compattezza vista in campo e dall'atteggiamento dei suoi calciatori.