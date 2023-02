Salernitana, Nicola amaro dopo il ko con la Juve: "Quel gol subito da polli..."

SALERNO - All'Arechi la Salernitana cade sotto i colpi della Juventus. I bianconeri di Allegri travolgono 3-0 i granata. Al termine della gara è intervenuto in conferenza stampa l'allenatore della Salernitana, Davide Nicola: "Sono parzialmente soddisfatto della partita. La Juventus ha dei valori e non ha questi punti in classifica. Abbiamo preso gol in un momento chiave. Nel primo tempo però abbiamo tenuto bene in campo, peccato per quel gol subito da polli. Non abbiamo sbagliato atteggiamento, ma abbiamo preso dei gol con troppa facilità.". Sulla posizione in campo di Dia: "E' una posizione di partenza, poi nello sviluppo può fare la seconda punta. Dobbiamo cercare di assecondarlo meglio quando si accentra. Dia ha fatto la sua partita, come l'hanno fatta i suoi compagni".