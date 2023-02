Iervolino pensa a Montella e a Gattuso per la Salernitana

Salernitana in caduta libera. Quattro punti in sette gare, quelle dopo la sosta per i Mondiali e 18 gol subiti in questo periodo. La sconfitta di ieri è pesante: avvicina il Verona ed erode il vantaggio dei campani sulla zona retrocessione. La panchina di Nicola vacilla di nuovo . Si sta valutando un tecnico italiano con esperienza internazionale: in ascesa le quotazioni di Montella , ora in Turchia sulla panchina dell’Adanaspor ma potrebbe liberarsi. Contattato di nuovo anche Gattuso, che avrebbe declinato. Si fa anche il nome di Farioli, anch’egli in Turchia all’Alanyaspor. Oggi la decisione.

Nicola realista

A fine partita, Nicola ha lasciato il campo immediatamente. «Purtroppo - commenta in sala stampa - al primo tiro degli avversari subiamo gol. È dall’inizio dell’anno che va così, aggiungiamoci poi qualche errore individuale. Nel primo tempo eravamo un po' contratti, abbiamo concesso venti minuti al Verona. Abbiamo avuto delle occasioni, ma non c’è stata la determinazione giusta. Ci sono partite in cui accetti la sconfitta, in questa no. L’errore di Piatek? Non vado sul singolo, nel secondo tempo abbiamo giocato anche con il gusto di rischiare. Mi dispiace perché questa squadra ha delle qualità e secondo me si salverà. Da Verona avremmo dovuto portare via un punto, quello era il punteggio meritato. Siamo in un momento in cui non ci gira bene. Dobbiamo fare meglio. Questa sconfitta deve lasciarci l’amaro in bocca per darci la spinta e farci reagire. Abbiamo provato anche qualche soluzione diversa, cercando di essere più aggressivi in avanti, ma non siamo riusciti a segnare. Questa squadra deve riconoscere che partite come questa vanno portate a casa. Ma ripeto: sono convinto che raggiungerà il suo obiettivo».

La scelta di Sepe

Ha destato scalpore l’esclusione di Ochoa tra i pali. «Sepe - spiega Nicola - ha completato il recupero e quindi è tornato al suo posto». Ha fatto discutere anche l’esclusione di Lassana Coulibaly, motivata dalla stanchezza del giocatore «che è stato sempre presente».

Felicità Ngonge

Il ventiduenne Ngonge è andato ancora a segno, mandando in visibilio il Bentegodi. «Non so quanti gol posso segnare, ma darò il massimo. Siamo veramente felici».