La Salernitana ha deciso: Paulo Sousa al posto di Nicola

Sarà Paulo Sousa il nuovo allenatore della Salernitana . Nelle prossime ore sarà comunicato l'addio a Davide Nicola e l'arrivo in panchina dell'allenatore portoghese. Ex calciatore della Juventus ed ex allenatore della Fiorentina, conosce bene l'Italia e la Serie A e sarà con lui che la Salernitana proverà a salvarsi.

La scelta di Iervolino: arriva Paulo Sousa a Salerno

Classe 1970, Paulo Sousa negli ultimi anni ha allenato prima la nazionale polacca e poi il Flamengo. In Italia ha allenato la Fiorentina dal 2015 al 2017. Iervolino, insieme al ds Morgan De Sanctis, ha deciso per il cambio in panchina, nonostante la scelta di richiamare Nicola qualche settimana fa, perché, come ha detto più volte, nel calcio contano i risultati. La Salernitana, al momento, è quint'ultima con 21 punti.