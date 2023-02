Salernitana, De Sanctis: "Sousa ai dettagli con un'opzione nel contratto"

Come è stato convinto Sousa

"Come l’abbiamo convinto? C’è stata tanta volontà da parte della società e del mister, abbiamo ascoltati altri candidati ma più di altri ha voluto fortemente la Salernitana. Ha già visto la partita a Verona, poi saltuariamente rientrava in Italia e la Salernitana l’ha già vista. Noi nell’ultima parte della stagione non abbiamo fatto bene come prestazioni e risultati, abbiamo riflettuto e ora va migliorato il trend negativo. Abbiamo 4 punti sulla terzultima, il vantaggio però si assottigliava sempre di più e andava invertita la rotta. Ora non bisogna parlare, ma servono i fatti per rispetto soprattutto nei confronti dei tifosi", ha proseguito De Sanctis.

Nicola, il mercato e i tifosi

"Al mister Nicola posso rivolgere un ringraziamento per i 21 punti fatti fino ad ora, che comunque non sono pochi, però ora guardiamo avanti per raggiungere la salvezza. Mercato? La lista ci offre delle possibilità, ma quello che ora si potrebbe muovere non ha i paradigmi del colpo da non perdere. Noi stiamo aspettando Mazzocchi, a breve rientrerà e già questo rimetterebbe in ordine la rosa. L’infortunio di Trost Ekong sembra più grave del previsto e va valutato bene, comunque in difesa stiamo bene. Deve rientrare Fazio anche. I tifosi? Non è il momento di dire nulla, sappiamo che loro ci sono, che vogliono vedere una Salernitana più brillante e noi dobbiamo rispondere sul campo", ha concluso il diesse.