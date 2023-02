Salernitana, Paulo Sousa suona subito la carica

Fiducia e fatti

Morgan De Sanctis, prima che l’allenamento iniziasse, ha incontrato i giornalisti. "Sousa è un profilo internazionale, ha grande esperienza e conoscenza del calcio. Speriamo che ci aiuti subito, ha voluto fortemente venire qui. Nell’ultimo periodo non siamo stati performanti nel gioco e nei risultati, il vantaggio sulla zona retrocessione si stava assottigliando e andava invertita la rotta". Cosa non ha funzionato con Nicola? "Ci sarà anche un momento opportuno per parlare della situazione Nicola. Ora non c’è bisogno di parole, ma di fatti. Nell’ultima parte di stagione non abbiamo fatto un buon lavoro. Ringrazio Nicola per i punti accumulati, che non sono pochi, però adesso guardiamo avanti".