Salernitana, Paulo Sousa si presenta: "Per salvarci non dobbiamo avere paura"

SALERNO - "Se hai paura non ti salvi, voglio una squadra corta e intensa e che fa pressione per recuperare quanto prima la palla, che controlla il gioco". Si presenta così Paulo Sousa alla Salernitana . Alla conferenza stampa di presentazione come nuovo tecnico granata, il portoghese suona la carica e si dice pronto per la nuova avventura: "Sono felicissimo di essere qui, un progetto che ritengo molto vicino all'immagine del nostro presidente. Sono qui per lui e per il direttore che credono in una Salernitana di alto livello, sono qui per aiutarli a raggiungere questi livelli. Più che sui moduli lavoro sulle idee". Sousa svela di aver "dato qualche input strategico per la partita" e sostiene che la sua squadra debba "dare orgoglio" ai tifosi. "Dobbiamo costruire la nostra salvezza portando avanti la nostra idea di calcio - prosegue Sousa -. Serve intelligenza tattica per gestire i momenti di gara".

Salernitana, Sousa: "Abbiamo un grande reparto offensivo"

Sugli attaccanti a disposizione, Sousa non nasconde il proprio entusiasmo: "Come attaccanti per me questa squadra è una delle migliori della Serie A - ammette il tecnico lusitano - Ha molta varietà, profili importanti. Deve essere intenzionata ad attaccare la porta avversaria ma sappiamo che nelle prime settimane ci saranno anche errori". Poi ammette: "Più che il sistema, a quattro o a tre, contano le idee. Questa squadra è stata costruita per giocare con una linea a cinque, cercheremo di non disperdere tutte le cose buone fatte in precedenza". Sousa sembra soprattutto soddisfatto della condizione atletica della squadra: "Dobbiamo allenare diversi componenti, sono già stato in Italia, conosco la metodologia dei miei colleghi - sottolinea il tecnico granata -. Conta la componente tattica, fisica, tecnica e mentale, vogliamo mettere tutto insieme. Quando parlo di intensità per prima cosa penso all'aspetto mentale: bisogna essere svegli, pronti sempre. Ho detto alla squadra che dobbiamo farci trovare tutti pronti per conquistare la salvezza".

Salernitana, Sousa: "Sarri? Ho grande stima". Su Nicola...

L'ex allenatore della Fiorentina, accompagnato in sala stampa dal ds De Sanctis, entra nel vivo e analizza la prossima avversaria della Salernitana in campionato: "Affrontiamo la Lazio domani, quello che è stato il passato recente dei nostri giocatori non deve contare". Su Sarri dichiara: "Ho grande stima, per me è uno dei più bravi in Italia". Chiosa finale sul suo predecessore: "Il mio collega Nicola ha lavorato bene, c'è una squadra viva", ammette Paulo Sousa.