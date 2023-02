Salernitana, gaffe social sulla formazione prima della Lazio

SALERNO - Un errore che nella fretta di pubblicare le formazioni ci può anche stare, ma i tifosi sui social non perdonano mai. La Salernitana, in un’immagine della formazione pubblicata su Instagram prima del match con la Lazio, ha messo in panchina (ancora) Davide Nicola. L’esonero è di qualche giorno fa, al suo posto è arrivato Paulo Sousa. Ma per il grafico sembra tutto rimasto come prima. Eppure l’ex tecnico della Fiorentina pare abbia subito lasciato il segno in conferenza stampa: “Voglio raggiungere i 35-36 punti in fretta, la squadra lo sa, poi penseremo ad altri obiettivi”. Parole chiare che hanno caricato tutto l’ambiente granata.