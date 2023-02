Candreva: "Con la spinta dell’Arechi la Salernitana resta in A"

SALERNO - Mast’Antonio, lo chiamano da queste parti. O’ Mast, ovvero il maestro. A 36 anni quasi suonati (spegnerà le candeline il 28 febbraio) e con 455 presenze in A l’appellativo è più che appropriato. «36? Sono 26!», scherza Antonio Candreva , fisico asciutto, sguardo determinato, capello un po' arruffato. «Non mi sono pettinato», ci dice sorridendo mentre raggiungiamo uno degli spazi del Mary Rosy per conversare sul momento della Salernitana.

Candreva, tra tre partite raggiungerà Costacurta e tra quattro Altafini e De Rossi per presenze in A.

«Questa cosa non la sapevo. Sono mostri sacri del calcio italiano».

Si sente meno giovane o anche lei uno dei grandi?

«Ho ancora entusiasmo e voglia di migliorarmi per fare grandi cose con la Salernitana».

E allora, che succede a questa squadra?

«Non è un momento facile: c’è stato il cambio in panchina e gli ultimi risultati non sono stati positivi. Ma dobbiamo cambiare rotta per non finire nelle sabbie mobili».

Cosa occorre per cambiare passo?

«Abbiamo bisogno di entusiasmo, tranquillità e lavoro. Dobbiamo assimilare ciò che ci chiede il nuovo mister, ma dobbiamo anche essere un blocco unico».

Intende con l’ambiente?

«Esatto. Dobbiamo essere coesi: noi e i tifosi. Tutti noi vogliamo restare in questa categoria, tutti ce la meritiamo. E se la merita la gente. Non tutte le squadre in A hanno questo seguito così appassionato».

Troppi alti e bassi, però. E dopo la sosta per i Mondiali la squadra si è involuta.

«In verità già prima della sosta c’erano stati degli alti e bassi. Penso alle sconfitte di Reggio Emilia e di Monza. Questo è un gruppo di giovani forti, non tutti con esperienza in A, composto anche da giocatori venuti da altri campionati. Non è un alibi, ma un dato di fatto. E i giovani bisogna aspettarli. Tuttavia, non abbiamo tanto tempo perché la serie A è un campionato difficile e quando non fai risultato lo diventa ancora di più».

Come si esce da questa situazione?

«Facendo fronte comune: noi in campo, i tifosi sugli spalti. La squadra percepisce la spinta dell’Arechi e gli avversari devono avvertire questa pressione con un pizzico di timore. È chiaro, tocca a noi trascinare la gente con le prestazioni e con i risultati».

Perché al primo intoppo vi sfaldate?

«Dipende dalla condizione psicologica per una situazione non facile. Quando in campo sei sul pezzo e poi vieni punito alla prima occasione, capita di non riuscire a reagire perché la scarsa tranquillità ti condiziona. L’aspetto mentale conta per l’ottanta per cento in un atleta professionista. Dobbiamo fare molto di più ed aumentare l'autostima. Ma i tifosi ci devono dare una mano come hanno sempre fatto: anche durante il riscaldamento abbiamo bisogno, tutti, del loro sostegno. Altrimenti l’avversario percepisce un problema e può approfittarne. Insieme siamo più forti. Poi a fine gara, se faremo male, avranno il diritto di fischiarci».

Non dipende forse anche da una scarsa abitudine alla categoria di una parte del gruppo?

«Se fosse così, abbiamo bisogno che l’ambiente ci trascini. Negli ultimi tempi forse è venuto a mancare questo entusiasmo. Colpa nostra, sicuramente. Forse ci vedono remissivi e dall’esterno si ha la sensazione che non siamo pronti alle difficoltà. Allora, mi rivolgo ai tifosi: venite allo stadio. Noi vogliamo il bene della Salernitana, vogliamo restare in A. Mancano 15 partite al termine, dobbiamo fare almeno cinque vittorie. Dobbiamo ricreare quello che lo scorso anno ho provato da avversario e che abbiamo visto nella prima parte di questa stagione».

La prima settimana con Sousa?

«Dobbiamo essere felici di avere un allenatore che insegna calcio perché vai in campo e sai quello che devi fare. Occorre tempo per assimilare certe cose, ma una vittoria ci permetterebbe di lavorare meglio durante la settimana».

Fiducioso?

«Molto perché tutto è nelle nostre mani. Io ci tengo davvero, sono venuto qui con entusiasmo ed ho trovato un gruppo di bravi ragazzi, forse anche troppo».

Col Monza vedremo Candreva in una posizione diversa come nella ripresa contro la Lazio?

«Sono a disposizione del mister e dei compagni».

Più sottopunta o mezzala?

«Diciamo una mezzala un po' offensiva».

Il Monza?

«Viene da un momento positivo con la gestione Palladino. Ha quell’entusiasmo e quella sicurezza che solo i risultati ti danno. Noi viviamo un momento diverso, ma siamo forti, abbiamo bisogno solo di una scintilla per ripartire. Il mister è forte, è bravo, ha parlato di entusiasmo e sono d’accordo. Ora il nostro entusiasmo è solo un po' nascosto».

Lei è in prestito dalla Sampdoria con obbligo di riscatto in caso di salvezza.

«Resto qui il prossimo anno».

Poi, si alza, corre al campo di allenamento e ci saluta così:

«Dai, che domenica vinciamo». Parola di Mast’Antonio.