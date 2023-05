Paulo Sousa: "Mourinho è unico. E non è vero che non attacca"

SALERNO - Paulo Sousa tecnico della Salernitana , dopo la salvezza ottenuta la scorsa giornata di campionato, ha parlato alla viglia della sfida dell'Olimpico contro la Roma , fresca finalista di Europa League . Nel dettaglio ecco cosa ha detto: "Il futuro? Sto benissimo a Salerno, mi piace la Salernitana, sono un allenatore e una persona che ama costruire e seguire un processo. Sono ambizioso, ci sarà tempo per confrontarci con il presidente che, a mio avviso, ha la mia stessa ambizione. A suo tempo pensammo esclusivamente ad accordarci sul presente per arrivare alla salvezza. Il futuro è iniziato dal mio primo giorno di lavoro, ho battuto su concetti come l'identità che fanno la differenza".

Paulo Sousa: "Ho detto a Iervolino che De Sanctis è bravo, capace di far quadrare i conti e a trovare i calciatori giusti"

"Dopo questo obiettivo raggiunto, ci dovremo concentrare sulla scelta dei giocatori. Sarà decisivo stabilire chi resta, chi va e chi arriva. Ho detto a Iervolino che abbiamo un direttore sportivo capace, bravo a far quadrare i conti e a ricercare calciatori assieme al suo staff. Ha il mio stesso realismo e questo è importante. Io ho le idee chiare. Vorrei stabilità. Questa città deve essere coinvolta ogni giorno, giornalisti compresi. Solo così si crea quella chimica che aiuta ad ottenere i risultati. Ci saranno anche momenti difficili ed è in quel momento che la stabilità emozionale di tutti può spingerci oltre. Iervolino ha preso un direttore sportivo giovane, ambizioso, bravo, preparato. Conta molto prendere le decisioni nel più breve tempo possibile. Poi i club non dipendono dall'allenatore, ma dal tipo di calcio che vuole proporre con la propria squadra. Altrimenti non è un progetto. E, in base alle idee, scegliere lo staff tecnico. La mia risposta è chiara, dopo la salvezza il contratto si allunga".

Paulo Sousa: "Mourinho valore aggiunto per tutti gli allenatori portoghesi"

"A Roma spazio a chi ha giocato meno? Prima tutto faccio una analisi sulla Roma. Faccio i complimenti a Mourinho, è stato il valore aggiunto per tutti gli allenatori portoghesi. Ha vinto tutte le competizioni europee, è unico al mondo sotto questo punto di vista. E sono convinto che continuerà a vincere. Ha una voglia tremenda di arrivare all'obiettivo, è super preparato, si sa adattare e ha plasmato la Roma a sua immagine e somiglianza. Lo stimo, se fai la differenza in tutti i campionati europei vuol dire che sei bravo. Non c'è altro da aggiungere. E non è vero che non hanno fase offensiva. Tutt'altro. La Roma si difense benissimo e riparte e questa è una qualità. Possono contare sull'apporto dei tifosi, sono forti sui cross, sulle palle inattive, si muovono bene dopo aver riconquistato palla a metà campo. La verticalità è un fattore che sfruttano bene, è un avversario costruito con logica e che ha le idee chiare. A noi tocca essere noi stessi, con le armi che abbiamo a disposizione. Sarà bello confrontarsi con una Roma difficile da battere e super equilibrata. Noi proveremo a sfruttare gli spazi a disposizione".