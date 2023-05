Paulo Sousa tra Udinese, rinnovo e futuro: il suo pensiero

SALERNO - Vigilia di Salernitana-Udinese . Nel dettaglio le parole del tecnico granata Paulo Sousa . Ecco cosa ha detto: "Rinnovo? Con il presidente a breve avremo un incontro per parlare. Conosce l'idea del mio modello di gioco e le caratteristiche dei giocatori che vorrei. La settimana che abbiamo vissuto è stata simile a tutte le altre passate, anche se è vero che la pressione del risultato non esiste più, ma deve esserci sempre la pressione positiva di superarci e migliorarci ogni giorno per essere sempre più competitivi".

Paulo Sousa: "Il calcio ci rende felici. Udinese? Ha idee e infrastrutture: un esempio"

"Il calcio dà la possibilità di tenere sempre lo sguardo alto, di farti sempre competere con gli altri, di crescere in coraggio e nel piano strategico. Il calcio ci rende felici. Mi piace tantissimo costruire, ma i risultati sono una componente variabile. Se li ottieni continui ad andare avanti anche se non dovrebbe essere così. L'Udinese ha una strategia figlia di idee e infrastrutture e cioè quella di vendere giocatori a squadre che vogliono vincere i campionato. Questo comporta anche la possibilità di guadagnare nel calcio".

Paulo Sousa: "La società conosce le mie idee. Ci mancano degli esterni alti"

"Dia resta? L'idea principale è trattenere tutti i giocatori che possono dare un apporto alla squadra. Boulaye è uno di questi. Mi piace tantissimo fare questo mestiere, peccato debba finire il campionato ma tutti noi abbiamo bisogno di staccare la spina ed andare in vacanza. Non è importante il sistema ma la forma. Questa rosa è stata costruita con un'idea e tutte sono valide. Il mio referente è il ds De Sanctis conosce le mie idee. Per quella che è la mia idea di gioco, siamo un pò carenti sugli esterni alti, anche in previsione di una diversificazione del modulo. Servirà equilibrio nella costruzione della rosa". Salernitana, la nota ufficiale sull'infortunio di Dia