Salernitana, siparietto sul nuovo acquisto: Il nome è uno scioglilingua

Nuovo rinforzo per la Salernitana, che ha ufficializzato Ikwuemesi Chukwubuikem. L’attaccante nigeriano arriva in granata dagli sloveni del Celje e si è già sottoposto alle visite mediche per essere a disposizione di Paulo Sousa. Un colpo importante per la Salernitana, attesa dal debutto in campionato contro la Roma.