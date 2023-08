L'attaccante Jovane Cabral è a Salerno. Il portoghese arriva alla Salernitana con la formula del prestito gratuito dallo Sporting Lisbona con diritto di riscatto a 3 milioni. L'ex Lazio è giunto in città alle 14,40 e nel pomeriggio incontrerà Sousa e i suoi nuovi compagni al centro sportivo Mary Rosy. Intanto, si attende l'ufficialità per il tesseramento del centrocampista Agustin Martegani, il cui contratto è stato già depositato in Lega A.