Salernitana, lesione per Dia in nazionale: il comunicato del Senegal

ROMA - Boulaye Dia si ferma con la propria nazionale: la federcalcio senegale ha infatti comunicato che il giocatore della Salernitana , e Ismaila Sarr (del Marsiglia ), entrambi convocati per l'amichevole Senegal-Algeria del 12 settembre, si sono infortunati durante gli allenamenti. Gli esami clinici ed ecografici, a quanto si apprende dalla nota, "hanno evidenziato una lesione del muscolo retto femorale per Boulaye Dia "; lesione al tendine del ginocchio sinistro invece per Sarr .

Quali sono i tempi di recupero?

Entrambi i giocatori saranno indisponibili per almeno due settimane e di conseguenza sono stati rilasciati per unirsi ai rispettivi club. Per Dia quindi ora si propetta il rientro in Italia dove sarà nuovamente oggetto di test da parte della Salernitana per accertarne condizioni e tempi di recupero.