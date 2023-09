Salernitana nella bufera: Dia sparito dopo l'infortunio con il Senegal

SALERNO - Di certo, non si può definire sereno l'avvio di stagione di Boulaye Dia alla Salernitana . A partire da quell'ultimo giorno di calciomercato in cui il Wolverhampton ha bussato alla porta del club granata per l'attaccante senegalese, con un'offerta che poche ore più tardi il ds De Sanctis definirà "irrispettosa" . Una vicenda che è poi costata a Dia la mancata convocazione con il Lecce : " Dia non è stato convocato - le parole di De Sanctis - perché, evidentemente, in queste ultime 48 ore per atteggiamenti e comportamenti non ha dato al mister l'idea che potesse affrontare una partita complicatissima come quella contro il Lecce ".

La sparizione di Dia dopo l'infortunio con il Senegal

Poi la chiamata in nazionale, che magari poteva essere il modo migliore per staccare la spina: invece no. E' arrivata una nuova tegola per Dia: lesione al retto femorale e una prima prognosi, da parte dello staff medico del Senegal, di un paio di settimane di stop. Il giocatore era quindi atteso già ieri a Salerno per sottoporsi a nuovi esami strumentali per accertare entità e tempi di recupero dell'infortunio. Solo che Dia, a Salerno, non è ancora arrivato. L'ex Villarreal infatti, dal ritiro del Senegal, si è recato direttamente in Francia, da dove non sarebbe rientrato alla base per motivi personali, rimandando l'arrivo a Salerno alla serata di oggi, con annessa, probabile, multa della società.