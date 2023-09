SALERNO - Furto nella notte allo stadio Arechi di Salerno. Alcuni ignoti, infatti, si sarebbero introdotti nello spogliatoio dell'impianto allo scopo di trafugare materiale sportivo della Salernitana. Le forze dell'ordine, dopo la segnalazione, sono arrivate a via Salvador Allende, dove è ubicato l'Arechi, per raccogliere informazioni e gli elementi utili per indagare sul furto. Non è stata ancora quantificata l'entità del materiale sottratto dagli ignoti allo stadio Arechi.