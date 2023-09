Salernitana, il grande ritorno di Dia: è finita la querelle con Sousa

SALERNO - La quiete dopo la tempesta? Il nome di Boulaye Dia è tornato ad essere presente nella lista delle convocazioni diramata dall'allenatore della Salernitana Paulo Sousa in vista della gara di domani (18.30) contro l'Empoli. L'attaccante senegalese non era stato convocato per l'incontro con il Lecce e in seguito aveva saltato anche le sfide con Torino e Frosinone. Assenti gli infortunati Ikwuemesi e Coulibaly, mentre per il giamaicano Stewart è arrivata la prima chiamata.