Crisi Salernitana, Sousa a rischio esonero: decisivo il match con il Monza

SALERNO - Mai la Salernitana era partita così male in serie A. Tre punti in sette giornate sono il peggior dato della storia granata . L’anno scorso con Davide Nicola i punti conquistati furono 7, l’anno prima, quello del trust e delle mille difficoltà, i campani avevano ottenuto comunque 4 punti dopo sette turni. Ma le cose andarono meglio anche nei due precedenti campionati di A: 4 punti 1998-1999, 6 punti 1947-1948 (se ne assegnavano due per ogni vittoria). Insomma, un avvio disastroso considerando anche il numero di reti subite (14) e di gol fatti (4). C’è una costante nelle partite dei granata: la mancanza di continuità nei 90 minuti e una capacità realizzativa bassissima , appena del 4% «L’anno scorso eravamo la seconda squadra per efficacia offensiva, ora siamo l’ultima», ammette Paulo Sousa.

Sousa, panchina a rischio

Proprio la posizione del tecnico portoghese non è più stabile. Se è vero che contro l’Inter per un’ora la squadra ha tenuto testa ai nerazzurri, poi appena subìto il primo gol la Salernitana è crollata. Soprattutto dopo l’annullamento del pareggio a Legowski per fuorigioco, mentalmente i granata hanno mollato calando l’intensità della prestazione. È riemerso un antico limite, che sembra nel dna di questa squadra. Il diverso assetto tattico utilizzato da Sousa, il 4-2-3-1 anziché il 3-4-2-1, ha dato più equilibrio ma non è bastato ad evitare una sconfitta pesante. Perché se è vero che contro l’Inter si può perdere, è altrettanto vero che una squadra deve essere brava anche a gestire una sconfitta evitando la disfatta. Ecco, allora, che la gara di domenica prossima a Monza diventa cruciale per Sousa, che per il momento resta in sella proprio alla luce della buona ora di gioco contro i vice campioni d’Europa.

Salernitana, il buon approccio dei nuovi

Il tocco di colore in questo quadro a tinte fosche è il buon inserimento di alcuni dei nuovi giocatori. A cominciare da Legowski. Il polacco è stato tra i migliori contro l’Inter. «Il momento è molto difficile, stiamo dando tutto per iniziare a vincere le partite - ha detto il centrocampista nel post gara - e lavoriamo per questo. La testa conta molto, le vittorie e i risultati arriveranno». Bene anche Martegani, sacrificatosi su Calhanoglu, e Cabral, sempre pericoloso negli ultimi trenta metri di campo. Domani pomeriggio la ripresa. Candreva spera di rientrare a Monza.