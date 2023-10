Salernitana, il futuro di Paulo Sousa: decisive Monza e Cagliari

La Salernitana non va, ma la tifoseria non la lascia sola. Il settore ospiti dell’U-Power Stadium di Monza è già esaurito. Tutti venduti i 2.200 biglietti disponibili. Ed il club campano ha fatto richiesta di altri 300 tagliandi. Ancora una volta, quindi, in trasferta la tifoseria granata sarà presente in massa dopo i quasi trentamila spettatori di sabato scorso all’Arechi. Intanto, non si è spenta l’eco per la magnifica scenografia allestita dalla Curva Sud Siberiano ed ideata da Gigi Pacifico per la gara con l’Inter. Dopo il servizio al Tg1 sono arrivati anche i complimenti del sindaco Vincenzo Napoli con un post sui social: «Un capolavoro di arte contemporanea. Grazie, bravissimi per la coreografia ed il messaggio». Salerno, dunque, non ha alcuna intenzione di mollare. E la Salernitana, nonostante lo 0-4 subito con l’Inter ed i 3 punti in classifica dopo sette giornate, vuole riprendersi in fretta. A partire proprio da Monza. La società ha ribadito la fiducia a Sousa, ritenuto il miglior allenatore per l’obiettivo della squadra. E quell’ora di gioco alla pari con l’Inter è un punto da cui ripartire. Perché in quel frangente della partita si è rivista una squadra intensa, combattiva, attenta, propositiva e con idee. La gara di Monza è sicuramente delicata, inutile nasconderlo, e come sempre il risultato orienterà giudizi e posizioni, ma il presidente Iervolino ha detto che un primo bilancio si farà dopo nove giornate, quindi dopo il match col Cagliari. Insomma, dopo la sosta. Vedremo domenica, sarà dirimente la prestazione.