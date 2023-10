Salernitana, Inzaghi: "Un punto che vale quanto una vittoria..."

"E' stata una partita non per cuori deboli Abbiamo fatto un buon primo tempo, poi nella ripresa il Cagliari è cresciuto. Se non hai carattere e non sei uniti non reagisci in questo modo. Una squadra dopo il secondo gol subito si sarebbe afflosciata. E invece abbiamo pareggiato e abbiamo rischiato anche di vincere nel finale. Vorremmo rendere orgogliosi al più presto il nostro presidente e la nostra gente. Sono convinto che con questo carattere ci tireremo fuori presto da questa situazione". Così Filippo Inzaghi, tecnico della Salernitana, a Dazn, dopo il pareggio per 2-2 contro il Cagliari.