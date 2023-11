Pippo Inzaghi, il gesto esilarante del coccodrillo contro la Lazio diventa virale

Si è fatto capire e ce l'ha fatta. Perchè farà di tutto, per salvare la Salernitana . Anche gesti che ai più potranno sembrare ambigui. Pippo Inzaghi l'ha promesso infatti al presidente Iervolino fin dal primo giorno: in tutti i modi cercherà di raddrizzare una stagione che non è iniziata nel migliore dei modi. Il tecnico è un tipo che non si arrende facilmente: lo era in campo e lo è a maggior ragione ora da allenatore.

Inzaghi e il gesto del coccodrillo...

Minuto 86 di Salernitana-Lazio di sabato. La Lazio si appresta a calciare una punizione dal limite dell’area. Filippo Inzaghi dalla panchina è una furia: sbraita, si agita, chiede a Maggiore di stendersi dietro la barriera per fare il “coccodrillo” imitando il gesto. Si mette le mani sui capelli, e fa anche uno colpo di tacco al volo, come se fosse in campo. “L’ho provato davvero, non è stato frutto del caso" -ha detto nel post partita-. Insomma ha fatto di tutto per prendere i tre punti, una vittoria che mancava da tanto, troppo tempo e che tutti i tifosi della Salernitana ricorderanno per un pò, soprattutto dopo quel coccodrillo... che è diventato virale.