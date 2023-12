Sabatini sbotta contro il Napoli: "Mazzocchi? Una situazione indecorosa!"

SALERNO - Giornata di presentazione per Walter Sabatini che torna dopo un anno e mezzo alla Salernitana. Il direttore generale, ha risposto alle domande dei giornalisti e ha parlato anche ovviamente dei calciatori. Così su una possibile partenza di Mazzocchi: "E' importantissimo e prendo atto dell'interesse del Napoli. L'ho preso a 1 milione dal Venezia e se loro avvicinano il giocatore o il suo agente e poi De Laurentiis offre a Iervolino una cifra iniqua... ci vuole dignità. So che il giocatore mi accuserebbe di tarpargli le ali, ma se il Napoli lo vuole deve parlare di Mazzocchi come di un calciatore importante. Non è un aggregato ma è fortissimo, è arrivato in Nazionale e chi ha visto la partita ieri sera avrà notato un difensore al top contro Leao. Il Napoli forse avrebbe superato il turno in Champions l'anno scorso con un Mazzocchi così nel motore. Potrebbe indossare la maglia azzurra, va trovato un accordo tra i residuali presidenti italiani. In caso dovranno trovare un'intesa serena i due presidenti".