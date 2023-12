Salernitana, Inzaghi si coccola Tchaouna: "Stravedo per lui"

VERONA - "Prestazione straordinaria, sono molto orgoglioso. Abbiamo subìto pochissimo, avremmo potuto fare qualche gol in più. La società credeva molto in me: sono contento di regalare questa grande gioia". Si gode la vittoria, Filippo Inzaghi, ai microfoni di Dazn: "Tra l'altro è il compleanno della mia compagna: il 30 dicembre non mi poteva tradire", ha aggiunto l'allenatore della Salernitana al termine del match con il Verona, deciso da Tchaouna: "Io stravedo per Tchaouna - dichiara Inzaghi - deve trovare continuità, deve crescere. Può diventare un crack ma deve migliorare su alcune cose. Sono duro come sarebbe il suo papà, ma capisce che lo faccio per aiutarlo, infatti viene sempre ad abbracciarmi quando gioca bene. Io e il mio staff abbiamo lavorato tanto a causa dei problemi che ci sono stati. Tchaouna preferisce giocare a destra, come Candreva, ma la prima punta avrebbe difficoltà a farla. Abbiamo Antonio che a destra dà tantissimo, quindi metto a sinistra chi credo possa dare di più. Però Tchaouna ha trovato il gol giocando a destra".