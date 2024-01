Salernitana, Sabatini operato: le sue condizioni e come sta adesso

Salernitana, il post di Sabatini

Attraverso Instagram, Sabatini ha scritto: "Non sono presente in questi giorni a Salerno come dovrei, perché ho subìto un'infrazione spontanea di una vertebra che mi ha costretto a sottopormi a un intervento chirurgico. Ora è tutto alle mie spalle, anche se ho bisogno ancora di qualche giorno per rimettermi compiutamente in piedi, già da settimana prossima sarò con la squadra perché so che loro hanno bisogno di me e io di loro, sono molto rammaricato di quanto successo. Sarò presto con voi in un momento difficile, ma so che ce la faremo e insieme salveremo la Salernitana giocandoci il nostro 5%".