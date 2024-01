Iervolino, furia incontenibile: “Vogliamo le dimissioni di Rocchi, via tutti gli arbitri”

NAPOLI - "Direzione arbitrale scandalosa che ci ha penalizzato moltissimo e che compromette il campionato e i nostri ingenti investimenti. Non ho parole per l’arbitraggio, che è offensivo e mortificante per la nostra società". Così il presidente della Salernitana, Danilo Iervolino, commenta imbufalito gli episodi del derby perso al 'Maradona' contro il Napoli in pieno recupero. "Gli episodi? Su Simy c’era rigore e quello di Demme su Tchaouna era fallo, sono incredibili. Non vogliamo solo rispetto - prosegue il patron granata - ma giustizia per noi e per tutte le altre squadre che giocano in A e subiscono gli errori grossolani dei semiprofessionisti, ovvero gli arbitri. Gli unici semiprofessionisti in un’industria di professionisti. Vogliamo professionisti migliori ad arbitrare. L’atteggiamento degli arbitri è dannoso. Poi se parli diventano, nella successiva partita, vendicativi".