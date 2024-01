Walter Sabatini è fiducioso nonostante l'ultimo posto in classifica, la zona verde distante sei punti e la recente sconfitta in campionato contro il Genoa. Il dirigente della Salernitana ha scritto un post sui social in cui avverte la delusione di una città che prova a tranquillizzare così: "Nel tornare a Salerno sapevo perfettamente della tempesta che avrebbe potuto investirmi, ma oggi come un mese fa sono convinto che ci salveremo".