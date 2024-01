Salernitana, Inzaghi avvisa la Roma: "È una grande squadra, ma..."

Inzaghi: "Cambiare i risultati, non le prestazioni"

In conferenza stampa, Pippo Inzaghi ha messo in risalto l'importanza del match: "Non penso che inizi un altro torneo, dobbiamo cambiare l'esito dei punteggi ma non le prestazioni. La partita col Genoa l'abbiamo fatta noi, meritavamo di vincere. Se non l'abbiamo fatto è perchè gli altri hanno avuto qualcosa in più ma mi tengo la prestazione. I risultati degli altri non devono deprimerci ma esaltarci, c'è la possibilità per vincere 7 gare per rilanciarci. Dalla prossima settimana recupereremo tutti i giocatori, ce ne sono mancati di importanti in questo periodo ma la risposta nel gioco c'è sempre stata".

"La Roma è una grande squadra"

Inzaghi ha poi proseguito: "Affrontiamo una grande squadra, ci vorrà la classica partita perfetta ma sono molto fiducioso. La squadra non è abbattuta. Tutti eravamo tristi per il risultato però il calcio è questo, rivedendo i dati della partita ho avuto conferma che il risultato doveva essere diverso. Siamo pronti a fare una grande vittoria, giocheremo davanti alla nostra gente e c'è una grande opportunità".