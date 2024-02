Spiacevole vicenda social per Gyomber. Il difensore della Salernitana ed ex Roma, è in piena lotta per evitare la retrocessione con la squadra granata. Le cose non stanno andando per il verso giusto al gruppo allenato da Inzaghi, come testimoniato dalle quattro sconfitte consecutive che hanno portato la distanza tra i campani e il quartultimo posto a ben sei punti. Tra i più contestati dalla tifoseria c'è proprio Gyomber, con la moglie Lisa che ha denunciato degli insulti giunti sui social.