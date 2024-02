Caos Salernitana, calciatori sotto accusa: la società dà la scossa

C'era Pietro Bergamini , il più stretto collaboratore di Walter Sabatini, ieri mattina al centro sportivo Mary Rosy alla ripresa della preparazione. A metà settimana, compatibilmente con le sue condizioni, il direttore generale dovrebbe collegarsi in videochiamata col gruppo per dire la sua. E non sarà per nulla tenero. Ma la presenza di Bergamini è già stata molto significativa. Domani, invece, il vice presidente Gianni Petrucci e l’amministratore delegato Maurizio Milan assisteranno ad uno degli allenamenti (è prevista una doppia seduta) e parleranno alla squadra . Petrucci e Milan erano in tribuna a San Siro. Ieri Fabio Liverani ha tenuto a rapporto i calciatori dopo la figuraccia fatta al Meazza contro l’Inter . A nessuno è piaciuto l’atteggiamento della squadra, che è apparsa passiva, per nulla combattiva e quasi rassegnata. Ed è probabile che sabato, contro il Monza, qualche calciatore importante possa accomodarsi in panchina. Pugno duro, insomma, con la speranza che possa ancora servire a dare una scossa . Al vaglio del club ci sono anche i comportamenti tenuti da Dia e Coulibaly al momento delle rispettive sostituzioni a San Siro. Non è remota l’ipotesi di una multa.

Salernitana, Boateng chiarisce

Intanto, Jerome Boateng, uscito dopo 24’ al Meazza per noie muscolari, in un post su Instagram chiarisce la situazione e le sue condizioni: «Felice di essere arrivato qui in serie A nel migliore dei modi ed aver giocato tre partite. Ho avuto alcuni piccoli problemi prima della partita contro l’Inter, ma ho deciso di giocare per aiutare la squadra. Purtroppo, sono dovuto uscire, ma non è niente di serio. La nostra fiducia è grande e siamo sicuri di restare in serie A. Anche se sappiamo che sarà difficile, siamo pronti a combattere fino alle ultime partite». Il campione tedesco viene gestito dallo staff medico per evitare ulteriori problemi. Ma la sua rassicurazione ha rincuorato i tifosi della Salernitana.

La condizione di Fazio e Manolas

Ieri mattina Federico Fazio ha lavorato ancora a parte. Il Comandante è tuttavia sulla strada del completo recupero dopo l’edema ad un polpaccio. Era stato lo stesso Liverani, subito dopo la partita con l’Inter, a manifestare un cauto ottimismo in merito alla disponibilità dell’ex romanista per la prossima gara. Se ne saprà di più tra oggi e domani. Contro il Monza, invece, ci sarà sicuramente Manolas, costretto alla panchina al Meazza a causa di sintomi influenzali. Rientrerà anche Bradaric, che ha scontato un turno di squalifica. Liverani potrà così schierare una linea difensiva a quattro. Per il recupero di Pirola, Gyomber e Pierozzi ci vorrà ancora tempo. I dati dell’allenamento di ieri sono stati buoni, dunque almeno sul piano dell’intensità la squadra c’è. Ciò su cui Liverani dovrà lavorare molto è l’aspetto mentale. Domani o giovedì la squadra, come anticipato ieri, andrà in ritiro per preparare al meglio la gara col Monza.