Clamoroso Salernitana, Liverani in bilico: può tornare Pippo Inzaghi

- La partita decisiva, quella da cui poteva dipendere il futuro, toppata alla grande. E ora la Salernitana si ritrova con un piede - almeno uno - in B . Non tanto per l’ultimo posto staccato, per le ultime otto in cui è arrivato solo un pari, o per colpa di Liverani. I tifosi granata, che alla fine fischiano la squadra e urlano «vergognatevi» ai giocatori andati a scusarsi sotto la Sud, hanno ormai capito che il fallimento è stagionale, nato in estate e mai efficacemente tamponato. Il presidente Iervolino e il dg Sabatini non ci sono, ma dopo il successo del Monza firmato Maldini-Pessina l’aria è tesa. «La società non è assolutamente soddisfatta - commenta l’ad granata Milan - interverremo a gamba tesa per correggere atteggiamenti che non sono accettabili. Liverani non è in discussione, però stiamo riflettendo anche su di lui, chiederemo spiegazioni perché la squadra non ha dato risposte degne. Abbiamo ancora una speranza, la classifica è corta, ma non saremo più permissivi. Ora vogliamo essere molto più incisivi».. La prima missione è quella di ritrovare dignità, tra le ipotesi di cui si parla c’è la possibilità di richiamare Pippo Inzaghi con accordo anche per l’eventuale torneo cadetto. E dall’altra parte anche il napoletano Palladino, mentre gongola per il quinto risultato utile di fila con quattro clean sheet (top in A nel 2024 insieme al Torino), si augura «che la Salernitana possa ritrovare fiducia e forza per superare questo momento, qui sono stato bene da giocatore e ho ancora tanti amici».